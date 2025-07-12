Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bugün Türkiye saat 20.00'de Sırbistan'ın TSC Backa Topola takımı ile hazırlık maçı yapacak.