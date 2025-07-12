Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 12.07.2025 16:17
  • Giriş: 12.07.2025 16:17
  • Güncelleme: 12.07.2025 16:17
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bugün Türkiye saat 20.00'de Sırbistan'ın TSC Backa Topola takımı ile hazırlık maçı yapacak.

BirGün'e Abone Ol