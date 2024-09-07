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Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 14 Eylül Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 07.09.2024 00:40
  • Giriş: 07.09.2024 00:40
  • Güncelleme: 07.09.2024 00:41
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve yenileme koşularıyla başlayan idman, pas organizasyonu ve top kapma çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmana, yeni transferler Badou Ndiaye ve Christopher Lungoyi de katıldı.

Güneydoğu temsilcisi yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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