Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve yenileme koşularıyla başlayan idman, pas organizasyonu ve top kapma çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmana, yeni transferler Badou Ndiaye ve Christopher Lungoyi de katıldı.

Güneydoğu temsilcisi yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.