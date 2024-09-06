Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Uğur Şireci, Mustafa Kara ve Fevzi Uslu da antrenmanı takip etti.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar da kulüp başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Selçuk İnan, futbolcu Alexandru Maxim ve Furkan Soyalp'e başarı dileğinde bulunarak çiçek takdim etti.

Gaziantep FK, yarın saat 16.30'da ise Şanlıurfaspor ile hazırlık maçı yapacak.