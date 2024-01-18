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Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda konuk olacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ajans Haberleri
  • 18.01.2024 16:36
  • Giriş: 18.01.2024 16:36
  • Güncelleme: 18.01.2024 16:36
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilen antrenmanda, Bodrumspor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla birlikte Sivasspor maçı hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayacak.

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