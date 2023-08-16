Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Salonda güç ve kuvvet çalışmalarının yapıldığı antrenmanda kaleciler, antrenör Hakan Bulut eşliğinde özel programla çalıştı.
Gaziantep FK akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.