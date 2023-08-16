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Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 16.08.2023 14:33
  • Giriş: 16.08.2023 14:33
  • Güncelleme: 16.08.2023 14:33
Kaynak: AA
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Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Salonda güç ve kuvvet çalışmalarının yapıldığı antrenmanda kaleciler, antrenör Hakan Bulut eşliğinde özel programla çalıştı.

Gaziantep FK akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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