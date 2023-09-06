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Gaziantep FK, sportif direktör Adnan Erkan ile yollarını ayırdı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 16:25
  • Giriş: 06.09.2023 16:25
  • Güncelleme: 06.09.2023 16:25
Kaynak: AA
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Gaziantep FK, sportif direktör Adnan Erkan ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sportif direktör Adnan Erkan ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp bünyesinde 2022-2023 sezonundan itibaren sportif direktörlük görevini yürüten Adnan Erkan ayrılık kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Görevde bulunduğu süre boyunca kulübümüze önemli katkılarda bulunan Adnan Erkan'a teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki süreçte en içten dileklerimizle başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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