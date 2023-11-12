Gaziantep FK, Sumudica ile yeniden doğdu

Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica’nın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından oynadığı 8 maçta 5 galibiyet alarak ligin dibinden 10. sıraya yükseldi.

Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica’nın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından adeta küllerinden doğdu. Lige Erdal Güneş yönetiminde başlayan ve ilk 4 haftada sırasıyla Fenerbahçe (2-1), Sivasspor (3-1), Konyaspor (2-0) ve Galatasaray (3-0) maçlarından mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, genç çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan göreve eski hocası Marius Sumudica’yı getirdi.



Gaziantep FK, tecrübeli çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından deplasmanda Kayserispor’a 2-0 mağlup olduktan sonra ligin 6. haftasında konuk ettiği İstanbulspor’u 2-0 mağlup ederek hem ligdeki ilk galibiyetini aldı hem de mağlubiyet serisine son verdi. Rumen çalıştırıcı yönetiminde adeta küllerinden doğan Gaziantep FK, 7. haftada da deplasmanda Samsunspor’u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Gaziantep ekibi, Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica yönetiminde ligin 8. haftasında deplasmanda Başakşehir’e 2-0 mağlup olduktan sonra 9. haftada sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, 10. haftadaki zorlu Beşiktaş deplasmanından 2-0 mağlup dönmesine rağmen sonraki hafta sahasında Ç.Rizespor’u 2-0, 12. haftada ise Alanyaspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 15’e yükseltti.



Sumudica’nın göreve başladığı 5. haftada puansız son sırada yer alan Gaziantep FK, Rumen çalıştırıcının takımın başına geçmesinin ardından oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak puanını 15’e yükseltti. Bu sonuçlarla ligde 10. sıraya kadar yükselen Gaziantep ekibi, gelecek haftaların da dikkat çeken takımları arasına girmeyi başladı.