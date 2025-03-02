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Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 02.03.2025 11:44
  • Giriş: 02.03.2025 11:44
  • Güncelleme: 02.03.2025 11:44
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın evinde ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 29 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlik alan Güneydoğu ekibi, rakibini yenip üst sıralara çıkmak istiyor.

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