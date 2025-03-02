Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın evinde ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 29 puanı bulunuyor.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlik alan Güneydoğu ekibi, rakibini yenip üst sıralara çıkmak istiyor.