Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligin ilk yarısında çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 21 puanı bulunuyor.

Gaziantep FK'de tedavilerine devam edilen Saborit, Emre Taşdemir ve Eren Erdoğan, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Ertuğrul Ersoy, Viana ve Lungoyi, yarın kart görmeleri halinde 19. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev alamayacak.

DIŞ SAHA KARNESİ KÖTÜ

Ligde iç sahada sadece bir yenilgisi bulunan Gaziantep FK, bu başarısını deplasmanda gösteremiyor.

Gaziantep ekibi, deplasmanda oynadığı maçlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

KASIMPAŞA İLE 11. RANDEVU

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, yarın Kasımpaşa ile 11. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce yapılan 10 maçın 4'ünü Kasımpaşa, 4'ünü Gaziantep FK kazandı, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.