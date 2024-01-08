Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, hastaneye kaldırıldı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica'nın artan sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı.
Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır" denildi.
Kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Sumudica'nın genel durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 8, 2024
Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır.
Sani Konukoğlu Hastanesi’nde detaylı tetkikler uygulanan teknik… pic.twitter.com/B5Tr0F1g1Z