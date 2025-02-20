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Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 20.02.2025 16:47
  • Giriş: 20.02.2025 16:47
  • Güncelleme: 20.02.2025 16:48
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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