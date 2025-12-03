Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 03.12.2025 15:15
  • Giriş: 03.12.2025 15:15
  • Güncelleme: 03.12.2025 15:15
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK 77 ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı takip eden kulüp başkanı Memik Yılmaz, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

BirGün'e Abone Ol