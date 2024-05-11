Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 35 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 40 gol attı, kalesinde ise 55 gole engel olamadı.

Topladığı 35 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Adana Demirspor'u yenip küme düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor.