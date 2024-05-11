Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.
Kaynak: AA
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde 35 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 40 gol attı, kalesinde ise 55 gole engel olamadı.
Topladığı 35 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Adana Demirspor'u yenip küme düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor.