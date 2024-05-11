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Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Ajans Haberleri
  • 11.05.2024 11:39
  • Giriş: 11.05.2024 11:39
  • Güncelleme: 11.05.2024 11:40
Kaynak: AA
Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 35 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 40 gol attı, kalesinde ise 55 gole engel olamadı.

Topladığı 35 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Adana Demirspor'u yenip küme düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

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