Gaziantep FK, yarın Beşiktaş'a konuk olacak
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligin ilk 9 haftasında 6 mağlubiyet 3 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 7 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.
Ligde aldığı 9 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.
Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
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