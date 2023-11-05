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Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 05.11.2023 10:12
  • Giriş: 05.11.2023 10:12
  • Güncelleme: 05.11.2023 10:12
Kaynak: AA
Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin ilk 10 haftasında 7 mağlubiyet 3 galibiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 7 gol attı, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 9 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp üst sıralara yükselmek istiyor.

Gaziantep FK'de kart cezalısı Furkan Soyalp ile tedavisi süren Albian Ajeti ve Ulaş Zengin, Rize ekibi karşısında forma giyemeyecek.

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