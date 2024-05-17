Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 36 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 46 gol attı, kalesinde ise 56 gole engel olamadı.

Topladığı 38 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Fatih Karagümrük'ü yenip alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor.