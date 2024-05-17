Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde 36 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 46 gol attı, kalesinde ise 56 gole engel olamadı.
Topladığı 38 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Fatih Karagümrük'ü yenip alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor.