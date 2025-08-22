Gaziantep FK, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Gaziantep ekibinin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz takımıyla birlikte ilk resmi maçına çıkacak.

Yeni transferler Nazım Sangare ve Luis Perez, kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giymek için hocasından şans bekleyecek.

- Beşinci randevu

Gaziantep FK, daha önce evinde iki kez misafir ettiği Ankara temsilcisine puan vermedi.

Kırmızı-siyahlılar, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakibini 4-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Güneydoğu temsilcisi, Ankara'ya konuk olduğu maçların ilkinde 1-0 mağlup oldu, ikinci maçta ise 1-1 berabere kalarak rakibinden puan aldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Gaziantep ekibi, kalesinde 4 gol gördü.