Gaziantep FK, yarın Göztepe'ye konuk olacak
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçında, Trabzonspor'a 3-2, Konyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep ekibi, Beşiktaş karşısında 2-1 galip gelmişti.
Bu sezon oynadığı 27 maçta 38 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 36 kez havalandırdı, kalesinde ise aynı sayıda gole engel olamadı.