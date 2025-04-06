Gaziantep FK, yarın Göztepe'ye konuk olacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçında, Trabzonspor'a 3-2, Konyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep ekibi, Beşiktaş karşısında 2-1 galip gelmişti.

Bu sezon oynadığı 27 maçta 38 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 36 kez havalandırdı, kalesinde ise aynı sayıda gole engel olamadı.