Gaziantep FK, yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 34 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 39 gol attı, kalesinde ise 54 gole engel olamadı.

Topladığı 34 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Hatayspor'u yenip küme düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor.