Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep FK, yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Ajans Haberleri
  • 04.05.2024 10:20
  • Giriş: 04.05.2024 10:20
  • Güncelleme: 04.05.2024 10:20
Kaynak: AA
Gaziantep FK, yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 34 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 39 gol attı, kalesinde ise 54 gole engel olamadı.

Topladığı 34 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Hatayspor'u yenip küme düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

BirGün'e Abone Ol