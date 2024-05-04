Gaziantep FK, yarın Hatayspor'u ağırlayacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Kaynak: AA
Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde 34 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 39 gol attı, kalesinde ise 54 gole engel olamadı.
Topladığı 34 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Hatayspor'u yenip küme düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor.