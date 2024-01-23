Gaziantep FK, yarın Konyaspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde 21 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 24 gol attı, kalesinde ise 32 gole engel olamadı.

Topladığı 22 puanla 14. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor'u yenip alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Bikel ve Gradel ile sarı kart cezalıları Maxim ve Dragus bu maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek ve Jevtovic bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.