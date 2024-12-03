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Gaziantep FK'ye deplasman yaramıyor

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 11:03
  • Giriş: 03.12.2024 11:03
  • Güncelleme: 03.12.2024 11:04
Kaynak: AA
Gaziantep FK'ye deplasman yaramıyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 6 karşılaşmadan galip gelemedi.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Sipay Bodrumspor'u 1-0 yenen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda Net Global Sivasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenildi, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Dün, Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligde 15 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 19 kez havalandırırken kalesinde 21 gole engel olamadı.

Puan cetvelinde 13. sırada bulunan Güneydoğu ekibi, ligin 16. haftasında 9 Aralık Pazartesi günü seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Fenerbahçe karşısında Gaziantep ekibin tek golünü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

Ligde son 2 karşılaşmada 2 gol atma başarı gösteren Nijeryalı forvet Okereke, takımda en çok gol atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

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