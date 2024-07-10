Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında idman yaptı
Yeni sezon öncesi Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Gaziantep ekibinin sabah antrenmanı, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.
Kadroya yeni dahil edilen ön libero Quentin Daubin de takımla antrenmana çıktı.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ısınma, top sürme ve istasyon çalışması yaptı.
Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.