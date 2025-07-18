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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 18.07.2025 13:30
  • Giriş: 18.07.2025 13:30
  • Güncelleme: 18.07.2025 13:30
Kaynak: AA
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri'de sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

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