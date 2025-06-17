Gaziantep FK’da İsmet Taşdemir dönemi

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nün yeni teknik direktörü belli oldu. Gaziantep ekibi, en son Kocaelispor ile Trendyol 1.Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan İsmet Taşdemir ile anlaştı.

Yeni teknik direktör İsmet Taşdemir, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Halil Uğur’un da katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.