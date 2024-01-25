Gaziantep FK’nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Gaziantep temsilcisi, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Siltaş Yapı Pendikspor ile 2-2, Atakaş Hatayspor ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı, Fenerbahçe’ye ise 1-0 yenildi.

Dün Konya temsilcisiyle oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Ligde topladığı 23 puanla 14. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 25 kez havalandırırken kalesinde ise 33 gole engel olamadı.