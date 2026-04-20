Gaziantep FK’nin yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’da teknik direktör değişikliği gündemi sürüyor.

Burak Yılmaz’ın Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından görevinden ayrılmasının ardından kırmızı-siyahlı kulüp, genç teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrası kulüp için ilk etapta eski teknik direktör Marius Sumudica’nın adı gündeme gelmiş ve Rumen çalıştırıcının yeniden göreve dönmeye sıcak baktığı öne sürülmüştü.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Gaziantep temsilcisi, teknik direktör tercihini farklı bir isimden yana kullanmaya hazırlanıyor.

İddialara göre Gaziantep FK, Romanya ekibi FCSB’yi çalıştıran Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı-siyahlıların, 45 yaşındaki teknik adamla Haziran 2027’ye kadar geçerli bir sözleşme imzalamayı planladığı belirtiliyor.

Radoi’nin mevcut takımıyla bu akşam deplasmanda oynanacak Farul Constanța karşılaşmasının ardından Türkiye’ye gelerek resmi imzayı atmasının beklendiği ifade ediliyor.

Gaziantep FK’da yaşanan bu gelişme, teknik direktör arayışında son dönemde adı sıkça geçen Şumudica yerine farklı bir tercihe yönelinmesi nedeniyle “sürpriz” olarak değerlendiriliyor. Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.