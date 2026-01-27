Gaziantep galibiyete hasret kaldı
Burak Yılmaz yönetiminde çıkış yakalayan Gaziantep FK, son 6 haftada galibiyet alamadı. Kırmızı-siyahlılar, bu periyotta yalnızca 3 puan toplayarak üst sıralar yarışında ivme kaybetti.
Süper Lig’de mücadele eden Gaziantep FK, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yapan kırmızı-siyahlı ekip, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.
6 MAÇTA 3 PUAN ALABİLDİ
Ligin 19. haftası itibarıyla 25 puanla 8. sırada yer alan Güneydoğu temsilcisi, bu süreçte yalnızca 3 puan toplayabildi.
Gaziantep FK, son galibiyetini 13. haftada deplasmanda Kayserispor karşısında aldığı 3-0’lık skorla elde etti. Bu maçın ardından oynanan Eyüpspor, Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir, Galatasaray ve Konyaspor karşılaşmalarında ise 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Gaziantep FK, Süper Lig’in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.