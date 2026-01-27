Gaziantep galibiyete hasret kaldı

Süper Lig’de mücadele eden Gaziantep FK, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yapan kırmızı-siyahlı ekip, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

6 MAÇTA 3 PUAN ALABİLDİ

Ligin 19. haftası itibarıyla 25 puanla 8. sırada yer alan Güneydoğu temsilcisi, bu süreçte yalnızca 3 puan toplayabildi.

Gaziantep FK, son galibiyetini 13. haftada deplasmanda Kayserispor karşısında aldığı 3-0’lık skorla elde etti. Bu maçın ardından oynanan Eyüpspor, Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir, Galatasaray ve Konyaspor karşılaşmalarında ise 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Gaziantep FK, Süper Lig’in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.