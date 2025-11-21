Gaziantep Geri Göderme Merkezi'nde 56 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi

Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'nde zehirlenme vakası yaşandı. Toplam 56 kişi kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Gaziantep Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaparak hastaların sağlık durumunda tehlikeli bir vaziyet bulunmadığını bildirdi.

Gaziantep Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gaziantep’teki Oğuzeli Geri Gönderme Merkezindeki 56 kişinin kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"20 Kasım 2025 tarihinde Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde bazı yabancı uyruklu kişilerde kusma ve ishal şikayetlerinin görülmesi üzerine durum Geri Gönderme Merkezi’nin sağlık birimi tarafından hızla incelenmiş ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmiştir. Ambulans ekipleri hızla merkeze intikal etmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 56 kişi hastanelere sevk edilmiştir. Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle geri gönderme merkezine dönüş yapmıştır. Diğer kişilerin sağlık durumlarında da tehlikeli bir durum söz konusu olmamakla birlikte tedbiren müşahede altında tutulmaktadır.Süreç Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Konuya ilişkin inceleme başlatılmıştır."