Gaziantep kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: DHA
Gaziantep'te önünde seyreden kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Reşit (42), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Arabanyolu Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Reşit’in kullandığı plakasız motosiklet aynı yöne giden kamyona çarptı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Muhammed Reşit’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
7 çocuk babası Reşit’in cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.