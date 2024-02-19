Gaziantep ormanlarında çam kese böcekleriyle mücadele ediliyor

Gaziantep'te ormanın koruyucuları, orman varlığına ciddi zarar veren çam kese böcekleriyle kafes yöntemiyle mücadele ediyor.

Kentteki yaklaşık 5 bin hektar alanda çalışmalarını sürdüren ormanın koruyucuları, havaların sıcak gittiği şu dönemlerde çam kese böceklerinin artmasıyla çalışmaları hızlandırdı.

Çam kese böceklerini önce ağaçlardan makas yardımıyla kesen ekipler, daha sonra hazırlanan ağzı açık kafeslere topluyor. Burada bir süre bekleyen çam kese böcekleri, ormanlarda bulunan parazitler tarafından tüketiliyor.

Bu sayede ormandaki çam kese böcekleriyle mücadele ekipleri, zararlı böcekleri toplayıp imha ediyor.