Gaziantep - Otobüs şoförü kalp krizi geçirdi, kazayı yolcu önledi

GAZİANTEP'te özel halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç (60), direksiyon başında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Bu sırada bir yolcu, kontrolün kaybolduğu otobüsü durdurup olası kazayı önledi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Temmuz sabahı, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç, seyir halindeyken kalp krizi geçirip, sürücü koltuğundan düştü. Otobüsün kontrolü kaybolunca yolculardan biri direksiyona geçip aracı durdurarak olası kazayı önledi. İsmi öğrenilemeyen yolcu, otobüsü durdurduktan sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Ahmet Kılınç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Kılınç'ın bir anda yere yığıldığı ve otobüsün kontrolden çıktığı görülüyor. Yolculardan birinin direksiyon başına geçip otobüsü durdurması ve diğer yolcuların panik anları da kayıtlarda yer alıyor. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Otobüs içi güvenlik kamera görüntüsü

-Şoförün hayatını kaybettiği an

-Yolcunun direksiyona geçip otobüsü durdurma anı

-Yolcuların panik halleri

-Genel ve detay görüntü

Haber: Kadir GÜNEŞ-Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA