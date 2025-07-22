Gaziantep - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 20 Temmuz Pazar günü gece saatlerinde Serinevler Mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezine yönüne ilerleyen V.Ö.(44) yönetimindeki 46 AHZ 908 plakalı motosiklet ile A.H.A (22) yönetimindeki 44 AGF 537 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürüklenirken sürücü ile yanında bulunan M.G.(30) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıları ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA