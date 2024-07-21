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Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 16:57
  • Giriş: 21.07.2024 16:57
  • Güncelleme: 21.07.2024 16:57
Kaynak: AA
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor

Gaziantep'te, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaşlar, havuzlarda yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Hava sıcaklığının 38 derece olarak ölçüldüğü Kahramanmaraş'ta ise çoğu vatandaşın dışarıya çıkmadığı görüldü.

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