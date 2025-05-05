Gaziantep - Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yandı.
Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 24'üncü kilometresinde öğle saatlerinde hareket halindeki Zeyyat B. (41) yönetimindeki 01 SV 365 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA