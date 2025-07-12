Gaziantep - Sol bacağında kırık olan köpek tedaviye alındı

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, sol bacağı kırık halde bulunan sokak köpeği, tedavi altına alındı.

İslahiye'nin Yeşilova Mahallesi kırsalında dün sol bacağı kırık ve kan içinde olan sokak köpeğini fark eden çoban, durumu İslahiye Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine gelen görevliler, yaralı köpeği hayvan ambulansıyla merkeze getirdi.

Köpek içe merkezinde veteriner hekim Murat Yıldırım'in ilk müdahalesinin ardından Gaziantep’te kliniğe sevk edildi. Veteriner Hekim Murat Yıldırım, köpeğin bir bacağının kırık olduğunu belirterek, "Yardım sever tarafından kliniğimize getirilen köpeğimizin sol bacakta kırık var. Ciddi bir kanaması vardı, kanamayı durdurduk, açık yara ile birlikte enfeksiyon var. İlk müdahalesini yaptığımız köpeğimizi ileri tedavi için Gaziantep’e sevk ettikö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sokak Köğeği ve kırık bacağı

- Veterinerin ilk müdahalesi

- Veteriner Murat Yıldırım İle röp

- Yaralı Köpeğin taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA