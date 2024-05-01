Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Kaynak: AA
Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, H.A. idaresindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsünün, eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde ilerlediği görülüyor.
Kayıtlarda, midibüsün seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak devrilmesi yer alıyor.
Gaziantep'te dün devrilen yolcu midibüsünde bulunan Hakkari'de görev yapan Astsubay Çavuş Bestami Saydan hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.