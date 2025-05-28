Gaziantep'te 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 10 kilo 400 gram skunk ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.