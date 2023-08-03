Gaziantep'te, 15 katlı binada çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

Gaziantep'te, 15 katlı apartmanın 14'üncü katındaki dairede çıkan yangın, üst kattaki daireye de sıçradı. İki dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında, 5 kişi dumandan etkilendi.

Akkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde 15 katlı binanın 14'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Alevler, üst kata da sıçradı.

Binadakiler, apartmanın bahçesine inip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, dumandan etkilenen 5 kişiye ise sağlık görevlileri müdahale etti.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Dairelerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.