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Gaziantep'te 2 gün arayla aynı bölgede çıkan orman yangını söndürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki gün arayla aynı bölgede çıkan orman yangını, itfaiyenin 45 dakika süren çalışmasıyla söndürüldü.

Güncel
  • 29.07.2023 20:51
  • Giriş: 29.07.2023 20:51
  • Güncelleme: 29.07.2023 20:55
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Gaziantep'te 2 gün arayla aynı bölgede çıkan orman yangını söndürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Ormandan yükselen dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan müdahale ile 45 dakikada yangını söndürdü.

2 gün arayla aynı bölgede 2'nci kez çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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