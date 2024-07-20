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Gaziantep'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 20.07.2024 16:35
  • Giriş: 20.07.2024 16:35
  • Güncelleme: 20.07.2024 16:35
Kaynak: AA
Gaziantep'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.M. idaresindeki motosiklet ile M.S. yönetimindeki motosiklet İslahiye-Hassa kara yolunda çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Y.S. ile İ.S. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, 2 motosikletin çarpışma anı, sürücülerle yolcuların yola savrulmaları yer alıyor.

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