Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaşamını yitirdi, 1 sürücü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen İ.Ö. (54) yönetimindeki 41 AUZ 913 plakalı otomobil, Kozdere Mahallesi kavşağına İbrahim Halil Güngör (80) yönetimindeki 27 SP 585 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Halil Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren İbrahim Halil Güngör’ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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