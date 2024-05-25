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Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'te Nurdağı-İslahiye kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde 2 otomobilin çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı.

Güncel
  • 25.05.2024 13:40
  • Giriş: 25.05.2024 13:40
  • Güncelleme: 25.05.2024 13:47
Kaynak: AA
Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki otomobil ile H.A. yönetimindeki otomobil, Nurdağı-İslahiye kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada sürücüler ile araçlardaki T.A, F.A, M.A, H.G. ve M.A yaralandı. Araçta sıkışan sürücü M.K. bulunduğu yerden itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

Ambulanslarla Nurdağı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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