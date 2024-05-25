Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Gaziantep'te Nurdağı-İslahiye kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde 2 otomobilin çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki otomobil ile H.A. yönetimindeki otomobil, Nurdağı-İslahiye kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazada sürücüler ile araçlardaki T.A, F.A, M.A, H.G. ve M.A yaralandı. Araçta sıkışan sürücü M.K. bulunduğu yerden itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.
Ambulanslarla Nurdağı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.