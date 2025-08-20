Giriş / Abone Ol
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antep'te Hatay-Gaziantep arası yolcu taşıyan minibüs, bir otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan 64 yaşındaki Zeynep Demir, hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'te 2 otomobille yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

M.S. yönetimindeki Hatay-Gaziantep arası yolcu taşıyan minibüs, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen otomobillerle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 64 yaşındaki Zeynep Demir, hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

