Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Antep'te Hatay-Gaziantep arası yolcu taşıyan minibüs, bir otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan 64 yaşındaki Zeynep Demir, hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
M.S. yönetimindeki Hatay-Gaziantep arası yolcu taşıyan minibüs, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen otomobillerle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 64 yaşındaki Zeynep Demir, hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar, ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.