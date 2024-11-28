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Gaziantep'te 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 28.11.2024 09:31
  • Giriş: 28.11.2024 09:31
  • Güncelleme: 28.11.2024 09:31
Kaynak: AA
Gaziantep'te 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Şehitkamil ilçesinde Ş.M.M'ye ait depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken, Ş.M.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numune aldığı sahte zeytinyağlarına el konuldu.

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