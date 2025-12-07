Gaziantep'te 3 TIR çarpıştı, araçlarda yangın çıktı
Kaynak: AA
Gaziantep'te 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlarda yangın çıktı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.
Kazanın ardından araçlarda yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Araçlarda soğutma çalışması ise sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...