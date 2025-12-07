Gaziantep'te 3 TIR çarpıştı, araçlarda yangın çıktı

Gaziantep'te 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlarda yangın çıktı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.

Kazanın ardından araçlarda yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Araçlarda soğutma çalışması ise sürüyor.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Ayrıntılar gelecek...