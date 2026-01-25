Giriş / Abone Ol
  • 25.01.2026 19:29
  • Giriş: 25.01.2026 19:29
  • Güncelleme: 25.01.2026 19:31
Kaynak: haber merkezi
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem, Gaziantep Nurdağı'nda 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.  Saat 19.13'te meydana gelen depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD şu bilgileri paylaştı:

#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2026-01-25
Saat:19:13:26 TSİ
Enlem:37.14083 N
Boylam:36.92139 E
Derinlik:7.82 km

