Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gaziantep Nurdağı'nda 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 19.13'te meydana gelen depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: haber merkezi
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem, Gaziantep Nurdağı'nda 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 19.13'te meydana gelen depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD şu bilgileri paylaştı:
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2026-01-25
Saat:19:13:26 TSİ
Enlem:37.14083 N
Boylam:36.92139 E
Derinlik:7.82 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2026-01-25
Saat:19:13:26 TSİ
Enlem:37.14083 N
Boylam:36.92139 E
Derinlik:7.82 km
Detay:https://t.co/BL0pPdIyIq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi