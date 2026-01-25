Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem, Gaziantep Nurdağı'nda 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 19.13'te meydana gelen depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD şu bilgileri paylaştı:

#DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Nurdağı (Gaziantep)

Tarih:2026-01-25

Saat:19:13:26 TSİ

Enlem:37.14083 N

Boylam:36.92139 E

Derinlik:7.82 km