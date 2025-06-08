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Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Ajans Haberleri
  • 08.06.2025 16:41
  • Giriş: 08.06.2025 16:41
  • Güncelleme: 08.06.2025 16:41
Kaynak: AA
Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

O.Y. (31) idaresindeki 27 AEK 804 plakalı otomobil ile A.Ç. (43) yönetimindeki 41 AFA 012 plakalı otomobil, Boğaziçi Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücülerden O.Y. ile aynı araçtaki G.Y. (55), F.Y. (37), Z.K.(6) ve M.Y. (55) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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