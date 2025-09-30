Gaziantep'te 9 metre yüksekten düşen işçi öldü!

Gaziantep'te yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada işçi olarak çalışan İsmail Yırtıcı (33), çatı temizliği için gelen temizlik şirketi görevlilerine alanı gösterdiği sırada 9 metre yüksekten düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan işçi, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yırtıcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.