Ajans Haberleri
  • 03.01.2026 12:13
Kaynak: DHA
Gaziantep'te aç kalan kurtlar mahalleye indi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde aç kalan kurtlar, gece saatlerinde Sulumağara Mahallesi'ne inerek yiyecek aradı.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Sulumağara Mahallesi'nde gece saatlerinde sokakta dolaşan 2 kurt görüldü. Aç kalan kurtlar, yiyecek aradı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Sulumağara Mahallesi Muhtarı Şehmuz Özer, kurtlardan birinin eve girdiğini, ardından kimseye zarar vermeden çıktığını belirterek, mahalle sakinlerinin dikkatli olmasını istedi. (DHA)

