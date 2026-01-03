Gaziantep'te aç kalan kurtlar mahalleye indi
Kaynak: DHA
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde aç kalan kurtlar, gece saatlerinde Sulumağara Mahallesi'ne inerek yiyecek aradı.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Sulumağara Mahallesi'nde gece saatlerinde sokakta dolaşan 2 kurt görüldü. Aç kalan kurtlar, yiyecek aradı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Sulumağara Mahallesi Muhtarı Şehmuz Özer, kurtlardan birinin eve girdiğini, ardından kimseye zarar vermeden çıktığını belirterek, mahalle sakinlerinin dikkatli olmasını istedi. (DHA)
FOTOĞRAFLI