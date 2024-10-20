Gaziantep'te ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 13 Ekim Pazar günü Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi Ş.B'yi bıçaklayarak öldüren zanlı U.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı U.B'nin Şehitkamil ilçesinde akrabasının evinde saklandığı tespit edildi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.B. ile ona yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle C.A, Ş.A, S.B. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.